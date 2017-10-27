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08:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Губернатор посоветовал хабаровчанам не отправлять своих близких в учреждения минсоцзащиты

Вячеслав Шпорт против превращения региона в один большой интернат.

Хабаровск, 27 октября, AmurMedia.

Вместо строительства в Хабаровском рае еще одного дома-интерната для инвалидов и престарелых граждан необходимо изыскивать виды социальной помощи, позволяющие совместное проживание таких граждан с родственниками или самостоятельно. Именно такая мера позволит сократить существующую очередь в спецучреждения краевого минсоцзащиты, сообщил на расширенном заседании правительства губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, передает ИА AmurMedia.

В своем докладе министр социальной защиты населения Николай Цирюлик озвучил сведения о существующей очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов — на сегодняшний день она составляет 195 человек. Исходя из этой информации, в крае нужно построить еще один интернат. Вячеслав Шпорт обратил внимание министра соцзащиты на то, если нуждающийся в помощи человек останется жить в своей семье, то его содержание обойдется в три раза дешевле, чем в специальном учреждении.

— Вы упомянули о компенсационных выплатах родственникам инвалидов, стоящих в очереди в психоневрологические интернаты — обратился губернатор к Николаю Цирюлику. — На мой взгляд, целесообразней развивать этот вариант: платить больше родственникам, привлекать негосударственные и некоммерческие организации. Судите сами, пока человек ждет своей очереди, он же где-то живет. Почему он не может продолжать жить в семье или самостоятельно, не отрываясь от общества?

Cоздание новых интернатов, по мнению губернатора, это не способ, чтобы сократить очередь.

— Разместим 195 человек, обязательно появятся новые, — уверен губернатор. — Плюс еще 120 человек обслуживающего персонала, помножим на коммунальные затраты — арифметику все знают, могут представить, какие цифры получим в итоге. Вот так и уходят бюджетные деньги. У нас почти 70% бюджета тратится на социальные нужды.

Вячеслав Шпорт посоветовал краевому министру социальной защиты населения не превращать регион в один большой интернат, а искать иные пути оказания социальной помощи.

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