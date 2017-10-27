Губернатор посоветовал хабаровчанам не отправлять своих близких в учреждения минсоцзащиты
Вячеслав Шпорт против превращения региона в один большой интернат.
Вячеслав Шпорт против превращения региона в один большой интернат.
Хабаровск, 27 октября, AmurMedia.
Вместо строительства в Хабаровском рае еще одного
В своем докладе министр социальной защиты населения Николай Цирюлик озвучил сведения о существующей очереди в
— Вы упомянули о компенсационных выплатах родственникам инвалидов, стоящих в очереди в психоневрологические интернаты — обратился губернатор к Николаю Цирюлику. — На мой взгляд, целесообразней развивать этот вариант: платить больше родственникам, привлекать негосударственные и некоммерческие организации. Судите сами, пока человек ждет своей очереди, он же
Cоздание новых интернатов, по мнению губернатора, это не способ, чтобы сократить очередь.
— Разместим 195 человек, обязательно появятся новые, — уверен губернатор. — Плюс еще 120 человек обслуживающего персонала, помножим на коммунальные затраты — арифметику все знают, могут представить, какие цифры получим в итоге. Вот так и уходят бюджетные деньги. У нас почти 70% бюджета тратится на социальные нужды.
Вячеслав Шпорт посоветовал краевому министру социальной защиты населения не превращать регион в один большой интернат, а искать иные пути оказания социальной помощи.