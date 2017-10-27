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09:51 (мск), источник: Actualitati.md

Додон о Бэсеску: Пусть умничает у себя дома

Об этом сообщил Президент Республики Молдова Игорь Додон на телеканале НТВ, в передаче Acces direct.

Источник: Actualitati.md

— За то, что Бэсеску делает в Республике Молдова, в любой другой стране службы безопасности, которые работают в интересах государства, взяли бы его за шкирку и выдворили. Бэсеску должен очень хорошо понимать, что он будет сидеть за забором в прямом смысле этого слова.

На второй день после выборов он позвонил мне, чтобы увидеться. Но мне не о чем с ним разговаривать. Я категорически против того, что он продвигает. Чем больше он будет ездить по населенным пунктам Молдовы, тем больше люди поймут, что объединение с Румынией нам не нужно.

Если он такой умный, пусть умничает у себя дома, но баламутить население у нас мы не позволим, — подчеркнул Игорь Додон.

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