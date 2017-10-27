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09:39 (мск), источник: Prokazan.ru

Экс-глава УФСИН по РТ назначен помощником премьер-министра Татарстана

Экс-глава УФСИН по РТ Дауфит Хамадишин назначен на должность помощника премьер-министра РТ по правоохранительной и административной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании президент Татарстана Рустам Минниханов представил Дауфита Хамадишина в новой должности.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы УФСИН по РТ Дауфита Хамадишина. Позже в пресс-службе ведомства прокомментировали увольнение главы УФСИН.

 — Руководитель пенитенциарного ведомства Татарстана 10 апреля обратился с рапортом на имя президента России об освобождении от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста (55 лет прим.ред.) и переходом на другую работу. 1 мая Владимир Путин подписал соответствующий указ, — сообщили в пресс-службе.

Дауфит Хамадишин был назначен на должность главы УФСИН по РТ в декабре 2002 года.

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