Экс-глава УФСИН по РТ назначен помощником премьер-министра Татарстана

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы УФСИН по РТ Дауфита Хамадишина. Позже в пресс-службе ведомства прокомментировали увольнение главы УФСИН.

— Руководитель пенитенциарного ведомства Татарстана 10 апреля обратился с рапортом на имя президента России об освобождении от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста (55 лет прим.ред.) и переходом на другую работу. 1 мая Владимир Путин подписал соответствующий указ, — сообщили в пресс-службе.