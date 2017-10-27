Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Вера Брежнева сделала операцию после неудачной драки - СМИ
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
СМИ: митингующие попросили батальон в Донбассе двинуться на Киев
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
09:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Место встречи изменить нельзя. Мерзлякова и Волков приехали проверить ЖК «Кольцовский»

Сегодня, 27 октября, в Екатеринбурге прошла встреча пайщиков ЖК «Кольцовский» с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой и исполняющим обязанности министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаилом Волковым.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Встреча прошла прямо на объекте, передает корреспондент Накануне.RU.

Михаил Волков отметил, что сегодняшнее мероприятие не планировалось.

«Хотели провести рабочее совещание, важно было обсудить работы. Прошла встреча с инвестором и подрядчиком. Первая задача — это подготовить дом под запуск тепла. Газопровод подведен, теперь задача поднять его на крышу и завершить работы по котельной. С 7 ноября мы планируем, что зайдет подрядчик. Позовем СМИ. Оперативно планируем сделать, далее будут отделочные дела. В мае 2018 года сдадим дом», — пообещал и.о. министра.

В свою очередь, Татьяна Мерзлякова отметила, что «она не может повлиять на застройщиков, она влияет только на власть».

Кровля дома уже готова полностью. После того, как будет решен вопрос с подачей тепла, определится дальнейший ход работ. Их график будет предоставлен. Сами пайщики признались, что готовы ждать до мая.

«Устали уже ждать, но делать нечего», — отметили они.

Напомним, что строительство ЖК было начато в четвертом квартале 2012 года. Ожидалось, что оно будет завершено во втором квартале 2015 года, но сделано этого не было. Как ранее заявляла Накануне.RU Татьяна Мерзлякова, работы идут полным ходом, правда, дом сдадут не к концу этого года, как сообщали в Минстрое области, а только в мае 2018 года.

Вероника Борзова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
"Будущее – на волоске": Поклонская после "наезда" на Чайку может податься в оппозицию
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь