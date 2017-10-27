Место встречи изменить нельзя. Мерзлякова и Волков приехали проверить ЖК «Кольцовский»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Встреча прошла прямо на объекте, передает корреспондент Накануне.RU.

Михаил Волков отметил, что сегодняшнее мероприятие не планировалось.

«Хотели провести рабочее совещание, важно было обсудить работы. Прошла встреча с инвестором и подрядчиком. Первая задача — это подготовить дом под запуск тепла. Газопровод подведен, теперь задача поднять его на крышу и завершить работы по котельной. С 7 ноября мы планируем, что зайдет подрядчик. Позовем СМИ. Оперативно планируем сделать, далее будут отделочные дела. В мае 2018 года сдадим дом», — пообещал и.о. министра.

В свою очередь, Татьяна Мерзлякова отметила, что «она не может повлиять на застройщиков, она влияет только на власть».

Кровля дома уже готова полностью. После того, как будет решен вопрос с подачей тепла, определится дальнейший ход работ. Их график будет предоставлен. Сами пайщики признались, что готовы ждать до мая.

«Устали уже ждать, но делать нечего», — отметили они.

Напомним, что строительство ЖК было начато в четвертом квартале 2012 года. Ожидалось, что оно будет завершено во втором квартале 2015 года, но сделано этого не было. Как ранее заявляла Накануне.RU Татьяна Мерзлякова, работы идут полным ходом, правда, дом сдадут не к концу этого года, как сообщали в Минстрое области, а только в мае 2018 года.