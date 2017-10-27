Представители партии Назарбаева хотят встретиться с омским врио губернатора Бурковым
В пятницу, 27 октября, в Омске проходит встреча регионального отделения «Единой России» с представителями Павлодарского областного филиала партии «НУР ОТАН».
В пятницу, 27 октября, в Омске проходит встреча регионального отделения «Единой России» с представителями Павлодарского областного филиала партии «НУР ОТАН».
Омичи встретили своих коллег хлебом и солью, затем начался круглый стол по вопросам взаимодействия «Единой России» с партией Нурсултана Назарбаева.
Несмотря на то, что программа гостей из Павлодара в Омске расписана буквально по минутам, первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «НУР ОТАН» Илья Теренченко заявил, что политики хотели бы встретиться с врио губернатора Омской области Александром Бурковым.
«В рамках нашей поездки мы планируем проработать этот вопрос и встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области», — отметил Илья Теренченко.
Добавим, что, прежде всего, представители «НУР ОТАН» намеревались обменяться с омскими единороссами опытом работы с населением. Партия «НУР ОТАН», созданная в 1999 году по инициативе президента Нурсултана Назарбаева, является аналогом «Единой России» и считается главной провластной партией.