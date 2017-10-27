Представители партии Назарбаева хотят встретиться с омским врио губернатора Бурковым

Омичи встретили своих коллег хлебом и солью, затем начался круглый стол по вопросам взаимодействия «Единой России» с партией Нурсултана Назарбаева.

Несмотря на то, что программа гостей из Павлодара в Омске расписана буквально по минутам, первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «НУР ОТАН» Илья Теренченко заявил, что политики хотели бы встретиться с врио губернатора Омской области Александром Бурковым.

«В рамках нашей поездки мы планируем проработать этот вопрос и встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области», — отметил Илья Теренченко.