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11:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Съезд депутатов края задаст вектор развития региона

Народные избранники обсудят проблемы всех уровней.

1 ноября состоится VIII Съезд депутатов Красноярского края. В нем примут участие около 650 человек, порядка 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также представители исполнительной власти.

В преддверии большого регионального форума sibnovosti.ru узнали у политиков, чиновников и представителей общественности о том, зачем собирать в одном месте депутатов разного уровня со всей территории края, а также чего можно ждать от дискуссий.

По мнению депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Новикова, съезд депутатов — большое событие для края в целом и для муниципалитетов в частности.

«Раз в два года мы обсуждаем вместе с коллегами из районов важные для региона вещи. Это такой консолидирующий форум, где все слушают и слышат друг друга. Край у нас большой и, скажем честно, проблем хватает. Но они не все общие. В каждом муниципалитете свои трудности. А потому совместное обсуждение помогает решать вопросы разного уровня и не повторять ошибок в будущем», — заявил депутат.

Новиков также считает важным и тот факт, что съезд — это еще и способ внести нерешаемые на краевом уровне проблемы в федеральную повестку, ведь среди участников — представители Красноярского края в Государственной думе и Совете Федерации.

«Уверен, что нынешний форум задаст вектор развития региона как минимум на ближайшие два года», — резюмировал он.

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