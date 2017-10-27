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11:07 (мск), источник: Восток Медиа

«Воздушных убийц» из Комсомольска оснастили мощнейшими ракетами

Теперь истребители могут уничтожать любые цели.

Источник: AP 2017

Истребители Су-35С, которые производят в Комсомольске-на-Амуре, смогут уничтожать любые морские цели — от небольшого катера до авианосца, а также укрепления и даже бронированную военную технику. Эту возможность им дала новая высокоточная крылатая ракета Х-35У. После боевых испытаний «убийца авианосцев» официально вошла в состав вооружения самолётов.

По мнению экспертов, благодаря новинке уникальные истребители, получившие у специалистов прозвище «воздушные убийцы», станут по-настоящему многофункциональными авиационными комплексами, способными решать широкий круг задач.

Х-35У создали в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Это первая полностью унифицированная ракета. Применять её можно будет с надводных и подводных кораблей, береговых ракетных комплексов и авиационных носителей.

Как сообщают «Известия», Х-35У включили в штатное вооружение истребителя Су-35 в начале сентября после её боевых испытаний в Сирии. Ракета весит 550 килограммов, скорость её полёта — 300 метров в секунду, дальность применения — 260 километров.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал, что истребитель Су-35С считается самой продвинутой боевой машиной российских воздушно-космических сил. Фактически это переходная модель истребителя перед появлением в войсках новейшего Т-50. С более продвинутой машиной 35-й роднит «цифровая» кабина и новый двигатель. Это даёт машине не только большую скорость и манёвренность, но и возможность брать больше вооружения. За раз Су-35С поднимает в воздух до восьми тонн боевой нагрузки.

Сейчас на вооружении российских воздушно-космических сил находится больше 60 истребителей Су-35. Машины могут бороться с воздушными целями и поражать наземные цели в любых погодных условиях днём и ночью.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что истребитель поколения 4++ Су-35С в Комсомольске-на-Амуре выпускают серийно. Первые «сушки» ещё в конце 2015 года заступили на дежурство в родном городе. Аппараты успешно эксплуатируют в войсках, они доказали свою высокую боевую эффективность в рамках операции российских ВКС в Сирии. Российским истребителем интересуются и за рубежом: в Алжире, Египте, Венесуэле и Вьетнаме.

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