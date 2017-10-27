«Благообразный такой старичок, сидит, записывает», — школу прав человека в «Ельцин центре» посетил генконсул США в Екатеринбурге

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Общественной палаты Свердловской области Сергей Колясников, передает корреспондент . Накануне.RU.

Он также опубликовал фото Пола Картера, на котором запечатлено его участие в одном из мероприятий школы. Ранее эти фото были опубликованы на одном из городских форумов с подписью: «В “Ельцин-центре” состоялась Международная школа прав человека-2017, на которой присутствовали дипломаты, работающие в Екатеринбурге. Вот, например, генконсул США, хотя в программе его участия не предусматривалось».

«Понятно, что без контроля США антироссийское мероприятие такого уровня пройти не могло. Благообразный такой старичок, сидит, записывает. Ну просто душка. Уже говорил сегодня — в ответ на давление США на наших дипломатов — надо закрывать либо “Ельцин-центр”, либо консульство США в Екатеринбурге. А лучше оба и сразу. Открытой антироссийской деятельности на Урале, при поддержке и с одобрения дипломатических работников США и Европы пора положить конец. Думаете дело только в этом мероприятии? Да они вообще открыто нанимают разного рода деятелей, ничуть не заботясь о какой-то дипломатической этике и законах в целом», — прокомментировал ситуацию Колясников.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, Международная школа прав человека-2017 проходит в «Ельцин-центре» с 26 по 29 октября. Основной темой стала: «Свобода слова, язык вражды и дискриминация в свете исполнения постановлений ЕСПЧ». Любопытен список приглашенных спикеров и экспертов. Среди них, например, иностранные дипломаты — заместитель генерального консула Великобритании в Екатеринбурге Мэттью Осборн, генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе и представитель посольства Швейцарии в России Дороти Колде Коровин; иностранные профессора — профессор университета Лондона Биркбек Колледж, британский адвокат Билл Бауринг, преподаватель университета Лозанны, юрист ЕСПЧ Даниель Ретикер; иностранные юристы — например, юридический аналитик в общественной организации La Quadrature du Net Агнес де Корнульер.

Примечателен и выбор тем для обсуждения, например, «Лишение свободы за выражение мнения».