Минтруд Башкирии начал прием заявок от некоммерческих организаций на получение субсидий

Как сообщало агентство «Башинформ», субсидии НКО будут выделены для реализации социально значимых проектов.

Участниками конкурсного отбора могут стать некоммерческие организации, соответствующие ряду требований. Среди них — ведение хозяйственной деятельности не менее одного года с момента государственной регистрации в качестве юридического лица; осуществление на территории республики деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.

Кроме того, НКО, претендующие на получение субсидии, не должны являться государственными и муниципальными учреждениями, политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями, коммерческими организациями, государственными корпорациями, государственными компаниями.

Они также не должны иметь в составе учредителей организации политической партии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов; находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства; являться иностранным юридическим лицом.