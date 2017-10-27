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10:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Минтруд Башкирии начал прием заявок от некоммерческих организаций на получение субсидий

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана начал прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий бюджет конкурса составляет 31 миллион 600 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 4 ноября.

Как сообщало агентство «Башинформ», субсидии НКО будут выделены для реализации социально значимых проектов.

Участниками конкурсного отбора могут стать некоммерческие организации, соответствующие ряду требований. Среди них — ведение хозяйственной деятельности не менее одного года с момента государственной регистрации в качестве юридического лица; осуществление на территории республики деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.

Кроме того, НКО, претендующие на получение субсидии, не должны являться государственными и муниципальными учреждениями, политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями, коммерческими организациями, государственными корпорациями, государственными компаниями.

Они также не должны иметь в составе учредителей организации политической партии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов; находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства; являться иностранным юридическим лицом.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана.

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