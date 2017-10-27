Путин в ходе учений ядерной триады запустил четыре баллистические ракеты

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ», — сказал Песков.

«Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет», — подчеркнул пресс-секретарь.

Как ранее сообщалось, Вооруженные силы России в четверг провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами с привлечением наземной, морской и авиационной составляющей, сообщили в министерстве обороны РФ.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-133441491&id=456239757&hash=f9ded3aeab463604&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«С государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты “Тополь” по полигону Кура», — сказали в военном ведомстве.

Пуски также выполнили подводные лодки и самолеты дальней авиации.

«Атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону «Чижа» (Архангельская область). Из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону «Кура», — сказали в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что к тренировке были также привлечены самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. «Взлетев с базовых аэродромов “Украинка”, “Энгельс”, “Шайковка”, (самолеты) осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах “Кура” (Камчатка), “Пембой” (республика Коми) и “Теректа” (Казахстан)», — сообщили в Минобороны РФ.

Фоторепортаж Минобороны опубликовало медиагалерею новых вооружений

«В ходе тренировки отработаны практические действия боевых расчетов пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

«Задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены», — заявили в военном ведомстве.

Российская ядерная триада включает наземную составляющую — РВСН, атомные подлодки, которые несут баллистические ракеты, а также стратегическую авиацию.

В соответствии с российской военной доктриной, ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения.