Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt
Андрей Тарасенко взял проблему под свой личный контроль.
Андрей Тарасенко взял проблему под свой личный контроль.
Накануне врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с председателем Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Дмитрием Суховерховым и его заместителем, управляющим Приморским отделением Андреем Жарским, где Андрей Тарасенко сообщил, что компании из АОЭ и Сербии станут инвесторами, которые займутся достройкой гостиничных комплексов «Хаятты» на мысе Бурный и на Корабельной набережной города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В ходе встречи Андрей Тарасенко рассказал о том, что инвесторы будут направлять свои средства через банк.
«С инвесторами оговаривали, чтобы все инвестирование шло через банк. Первая задача будет — открыть счет в Сбербанке. Интересанты есть: компании из ОАЭ, сербы», — отметил Андрей Тарасенко.
Представители Сбербанка сообщили, что готовы поддерживать данный проект.
Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко взял проблемы многострадальных «Хаятт» под свой личный контроль после того, как в воскресенье, 8 октября, отправился с проверкой по знаменитым недостроям города. По окончании проверки Андрей Тарасенко сообщил, что «Хаятт» на мысе Бурный будет достроен и снят с аукциона.
Стоит отметить, что во Владивостоке возбуждено около десяти уголовных дел, связанных с нарушениями при строительстве гостиничных комплексов «Хаятт» на мысе Бурный и на Корабельной набережной. По мнению следствия, это неокончательное их количество, однако сейчас ущерб от незаконных действий заказчиков и строительных организаций уже составляет около 1 миллиарда рублей.