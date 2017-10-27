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11:18 (мск), источник: VLADNEWS

Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt

Андрей Тарасенко взял проблему под свой личный контроль.

Источник: VLADNEWS

Накануне врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с председателем Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Дмитрием Суховерховым и его заместителем, управляющим Приморским отделением Андреем Жарским, где Андрей Тарасенко сообщил, что компании из АОЭ и Сербии станут инвесторами, которые займутся достройкой гостиничных комплексов «Хаятты» на мысе Бурный и на Корабельной набережной города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В ходе встречи Андрей Тарасенко рассказал о том, что инвесторы будут направлять свои средства через банк.

«С инвесторами оговаривали, чтобы все инвестирование шло через банк. Первая задача будет — открыть счет в Сбербанке. Интересанты есть: компании из ОАЭ, сербы», — отметил Андрей Тарасенко.

Представители Сбербанка сообщили, что готовы поддерживать данный проект.

Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко взял проблемы многострадальных «Хаятт» под свой личный контроль после того, как в воскресенье, 8 октября, отправился с проверкой по знаменитым недостроям города. По окончании проверки Андрей Тарасенко сообщил, что «Хаятт» на мысе Бурный будет достроен и снят с аукциона.

Стоит отметить, что во Владивостоке возбуждено около десяти уголовных дел, связанных с нарушениями при строительстве гостиничных комплексов «Хаятт» на мысе Бурный и на Корабельной набережной. По мнению следствия, это неокончательное их количество, однако сейчас ущерб от незаконных действий заказчиков и строительных организаций уже составляет около 1 миллиарда рублей.

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