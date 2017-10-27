В Башкирии приняли закон о дольщиках

Проект вызвал бурное обсуждение во время публичных слушаний, однако поправок в Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию не поступило.

Закон предусматривает новые механизмы защиты обманутых дольщиков тех объектов, завершение которых не представляется возможным. Пострадавшим будут выделять квартиры в домах, построенных в рамках масштабных инвестпроектов. Документ предусматривает возможность выделения земли под такой инвестпроект без проведения торгов. Общая площадь дома или домов, построенных по этой схеме, должна быть не менее 10 тысяч квадратных метров, при этом не менее 10% от общей жилплощади инвестор обязуется передать в собственность дольщиков.