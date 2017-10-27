Парламентарии Башкирии довели прожиточный минимум для пенсионера до 8320 рублей

На 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера была установлена в размере 8015 рублей. Исходя из этой суммы неработающие пенсионеры сегодня получают доплату к пенсии. На сегодняшний день она назначена порядка 138 тысячам пожилых людей.

Существуют категории пенсионеров, доходы которых ниже прожиточного минимума. В соответствии с действующим законодательством им полагается доплата. Размер ее в разных частях страны варьируется и зависит от прожиточного минимума для пенсионеров, который устанавливают регионы, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев. — Повышая размер прожиточного минимума, мы тем самым увеличиваем и размер доплат для пенсионеров на территории республики, у которых материальное обеспечение ниже этой суммы. Данная мера поддержки коснется наименее социально защищенных категорий пенсионеров.