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10:41 (мск), источник: ИА Башинформ

Парламентарии Башкирии довели прожиточный минимум для пенсионера до 8320 рублей

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии прожиточный минимум пенсионера в 2018 году составит 8320 рублей. Парламентарии республики приняли данный законопроект в первом чтении и в целом за пленарном заседании 27 октября. Специально для этой категории граждан прожиточный минимум устанавливают для определения социальной доплаты к пенсии.

Источник: Башинформ

На 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера была установлена в размере 8015 рублей. Исходя из этой суммы неработающие пенсионеры сегодня получают доплату к пенсии. На сегодняшний день она назначена порядка 138 тысячам пожилых людей.

«Неработающим пенсионерам, чье материальное обеспечение ниже этой суммы, положены социальные доплаты.

Существуют категории пенсионеров, доходы которых ниже прожиточного минимума. В соответствии с действующим законодательством им полагается доплата. Размер ее в разных частях страны варьируется и зависит от прожиточного минимума для пенсионеров, который устанавливают регионы, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев. — Повышая размер прожиточного минимума, мы тем самым увеличиваем и размер доплат для пенсионеров на территории республики, у которых материальное обеспечение ниже этой суммы. Данная мера поддержки коснется наименее социально защищенных категорий пенсионеров.

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