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10:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Доплату к пенсии не снизят в Хабаровском крае

В регионе утвердили прожиточный минимум.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае на 2018 год утвердили прожиточный минимум пенсионера. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он составит 10 895 рублей. Соответствующий закон принят на октябрьском очередном заседании Законодательной Думы края.

Основанием для определения данной величины для установления социальной доплаты к пенсии являются потребительская корзина, а также данные Хабаровскстата о фактическом уровне средних потребительских цен на продукты питания, индексов потребительских цен на непродовольственные товары и услуги по региону.

«По данным Хабаровскстата во II квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на 25 из 42 наименований товаров, входящих в расчет потребительской корзины, цены снизились от 40 копеек до 37 рублей. В итоге по расчетам региональная социальная доплата сложилась в размере 10 492 рубля. Это на 403 рубля меньше установленной на 2017 год. Тем не менее, губернатором и депутатским корпусом принято решение величину прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на 2018 год в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии не снижать», — сообщает пресс-служба Законодательной Думы.

В Хабаровском крае эту доплату используют 41 752 человека. На реализацию закона из федерального и краевого бюджетов потребуется более 1,5 млрд рублей.

ИА «Хабаровский край сегодня» также сообщало, что размер ежемесячного содержания военным пенсионерам проиндексируют с 1 января 2018 года, одновременно с повышением зарплат для действующих военных. Перенести срок индексации на более ранее время предложил президент Владимир Путин, Минфин предложение — поддержал.

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