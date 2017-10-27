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10:43 (мск), источник: Tengrinews

Сагинтаеву направили обращение после скандала в ЦОНе

Группа депутатов парламентской фракции «Нур Отан» направила на имя премьер-министра обращение в связи с недавним скандалом о разглашении персональных данных третьим лицам в алматинском ЦОНе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В обращении депутатов Мажилиса отмечается, что озвученная накануне проблема носит системный характер. Депутат нижней палаты Аманжан Жамалов прокомментировал Tengrinews.kz скандал в ЦОНе и сообщил о том, какие предложения по защите персональных данных казахстанцев внесены правительству.

«Надеясь на конфиденциальность данных, гарантированную разработчиками портала, мы при регистрации на портале указываем фактически все свои данные, включая номера мобильных телефонов для пользования мобильным правительством, доступ к которым, благодаря порталу, становится свободным, в то время как для получения номера у любого оператора сотовой связи требуется специальное разрешение. Но и это, оказывается, еще не все. Зная фамилию, имя, отчество физического лица, при помощи сервиса “Поиск налогоплательщика” сайта Комитета государственных доходов можно легко получить ИИН любого гражданина Казахстана. С помощью которого можно получить любую информацию, даже справку об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах», — отметил мажилисмен Аманжан Жамалов.

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По мнению депутата, в данной справке можно увидеть и наименование, и бизнес-идентификационный номер юридического лица, а с помощью данных сведений на сайте Комитета госдоходов, по словам депутата, можно увидеть всю налоговую информацию о юрлице.

«Получается круговорот конфиденциальной информации, где достаточно знать ИИН любого человека, зайти на портал “Электронного правительства” под своей учетной записью и получить информацию о его налоговой задолженности, штрафах и, возможно, другую личную информацию. Мною все это проверено на практике. Я полагаю, что это далеко не все проблемы портала, так как я не специалист в этой области. Я считаю, здесь требуется полноценная оценка безопасности, которая, возможно, вскроет более серьезные проблемы этой системы», — отметил депутат Мажилиса.

Он считает, что правительство обязано отвечать за конфиденциальность персональных данных казахстанцев.

«На цели соответствия персональных данных информационной безопасности, правительством ежегодно из бюджета на проверку шести государственных порталов выделяется около 50 миллионов тенге. Однако почему-то проверка осуществляется самими же разработчиками порталов и совсем не удивительно, что по результатам у них всегда положительные заключения. Конечно, эти сведения не являются ни налоговой, ни банковской, ни коммерческой тайнами, но это не снимает ответственности с уполномоченных государственных органов за грубое нарушение норм закона «О персональных данных и их защите», — считает Аманжан Жамалов.

Депутат Мажилиса выразил мнение, что на сегодня главная информационная система, в которой хранится информация о всех гражданах республики, находится в свободном доступе.

«Бесспорно, среди стран СНГ Казахстан находится на одном из лидирующих мест по оказанию государственных услуг посредством системы “одно окно” для граждан. Планируется использовать данный опыт и ввести аналогичный механизм для бизнеса, а между тем, там риски по раскрытию информации третьим лицам будут куда “круче”, это раскрытие коммерческой, банковской, налоговой тайн. Речь будет идти не только о юридических лицах — резидентах республики Казахстан, но и нерезидентах, а это уже ни много ни мало репутационные риски нашего государства в целом», — заявил депутат Аманжан Жамалов.

«В этой связи правительству необходимо тщательно разобраться со случаем Анны Димитриевич и другими фактами, о которых массово сообщают наши сограждане, по результатам поставить в известность общественность и принять жесткие меры для пресечения подобных случаев в будущем. Кроме того, требуется комплексная полноценная оценка безопасности портала “Электронное правительство” в целях гарантирования защиты персональных данных физических и юридических лиц», — говорится в обращении депутатов Мажилиса от фракции «Нур Отан» на имя премьер-министра страны.

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