Дума приняла закон об индексации алиментов

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента сенатором Андреем Клишасом и депутатами «Единой России» Оксаной Пушкиной и Зарифом Байгускаровым.

Изменения, направленные, по словам разработчиков, на совершенствование процедуры взыскания алиментов, предусматривается внести в Семейный кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве».

Закон возлагает на организации и лиц, выплачивающих должнику периодические платежи, обязанность по индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и в случаях получения исполнительного документа или его копии от судебного пристава-исполнителя.

Также устанавливается, что основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании образовавшейся суммы задолженности по алиментам будет являться постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментным обязательствам.