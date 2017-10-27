Дума приняла закон об индексации алиментов
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — Госдума в пятницу единогласно приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать алименты.
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — Госдума в пятницу единогласно приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать алименты.
Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента сенатором Андреем Клишасом и депутатами «Единой России» Оксаной Пушкиной и Зарифом Байгускаровым.
Изменения, направленные, по словам разработчиков, на совершенствование процедуры взыскания алиментов, предусматривается внести в Семейный кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве».
Закон возлагает на организации и лиц, выплачивающих должнику периодические платежи, обязанность по индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и в случаях получения исполнительного документа или его копии от судебного
Также устанавливается, что основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании образовавшейся суммы задолженности по алиментам будет являться постановление судебного
«Совершенно очевидно, что речь идет о повышении ответственности родителей за создание семьи и за воспитание своих детей», — сказал на обсуждении инициативы председатель Госдумы Вячеслав Володин.