Бывший председатель омского горсовета заявился на конкурс по выборам мэра
Как стало известно «СуперОмску», документы в конкурсную комиссию по выборам градоначальника подал спикер горсовета 3-го созыва Александр Цимбалист.
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Как стало известно «СуперОмску», документы в конкурсную комиссию по выборам градоначальника подал спикер горсовета 3-го созыва Александр Цимбалист.
Бывший политик Цимбалист на протяжении двух лет пытается встроиться в избирательные кампании различного уровня.
Так, в 2015 году Александр Цимбалист участвовал в праймериз «Единой России» по определению кандидатов в губернаторы. По итогам голосования Александр Цимбалист стал четвертым.
Также Цимбалист пытался пройти в новый созыв омского горсовета на выборах 2017 года. Он шел самовыдвиженцем по 20 округу, однако не набрал нужного числа подписей для выдвижения.
Как ранее сообщал «СуперОмск», число соискателей на должность мэра Омска уже перевалило за 20. Комиссия по выборам градоначальника принимает документы до 31 октября.