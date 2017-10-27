Бывший председатель омского горсовета заявился на конкурс по выборам мэра

Бывший политик Цимбалист на протяжении двух лет пытается встроиться в избирательные кампании различного уровня.

Так, в 2015 году Александр Цимбалист участвовал в праймериз «Единой России» по определению кандидатов в губернаторы. По итогам голосования Александр Цимбалист стал четвертым.

Также Цимбалист пытался пройти в новый созыв омского горсовета на выборах 2017 года. Он шел самовыдвиженцем по 20 округу, однако не набрал нужного числа подписей для выдвижения.