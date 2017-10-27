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12:05 (мск), источник: Фонтанка

«Адмиралтейские верфи» могут попасть под санкции США

Два петербургских предприятия вошли в список российских компаний, которые могут попасть под новые санкции со стороны США. Новые ограничительные меры называют ответом на «действия России в Восточной Европе» и «вмешательство в американские президентские выборы 2016 года».

Список опубликован New York Times 26 октября со ссылкой на госдепартамент. В нем значатся 33 компании, имеющих отношение к оборонной промышленности. Из петербургских — «Адмиралтейские верфи» и «Специальный технологический центр».

Кроме того, из лидеров отрасли под американские ограничения могут попасть «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Алмаз-Антей», НПО «Высокоточные комплексы», «Уралвагонзавод», ОСК, «Вертолеты России» и Объединенная судостроительная корпорация. В перечне также оказались Федеральная служба безопасности, главное управление Генштаба Вооружённых Сил РФ (ранее известное как ГРУ) и Служба внешней разведки.

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Уточняется, что попадание в список не является гарантией наложения санкций, это именно предложения госдепартамента США.

Предполагается, что ограничения должны быть введены лишь в отношении «значительных транзакций» с названными структурами.

Ранее стало известно, что весь российский оборонно-промышленный комплекс могут перевести на обслуживание в один банк для защиты от возможных ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов.

Главным кандидатом на роль банка по обслуживанию ОПК назвали Российскую финансовую корпорацию, которая на 100% принадлежит «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»).

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