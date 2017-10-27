Источник: IrkutskMedia.ru

Форум Северных территорий Иркутской области открылся в Братске сегодня, 27 октября. Реализация партийного проекта ЕР «Формирование комфортной городской среды» подлежит обсуждению на мероприятии. По итогам форума, будут определены эффективные стандарты благоустройства территорий региона, направленные на создание качественной и комфортной инфраструктуры с учетом пожеланий жителей наших городов и поселков, подчеркнул депутат Госдумы Андрей Чернышев. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе фонда «Сибирский характер».

Федеральный приоритетный проект партии ЕР «Формирование комфортной городской среды», который успешно стартовал в этом году, уже доказал свою важность и необходимость, отметил Андрей Чернышев. В Иркутской области будет благоустроено 292 двора и 37 общественных пространств в 13-ти муниципалитетах. Всего благодаря общим усилиям в этом году будет приведено в порядок более 19 тысяч дворов и 2,5 тысячи общественных территорий по всей стране.

«На эти цели в федеральном бюджете было предусмотрено более 20 млрд рублей, Иркутской области предоставлена субсидия в размере 670 млн рублей, из которых 129 млн рублей направлены Братску. Две трети суммы — 86 млн направлены на благоустройство дворовых территорий Братска, оставшаяся часть — 43 млн — на благоустройство общественных территорий (вдоль улицы Приморской, перед зданием ДК “Современник” и в районе Дворца творчества детей и молодежи). Итогом реализации проекта в этом году должно стать благоустройство 131 дворовой и трех общественных зон города», — говорится в сообщении.

В Усть-Илимске благоустраивают восемь дворов и Аллею Славы. В Железногорске-Илимском предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия проезда в районе дома № 12 8 квартала города и постройка открытого лотка для дорожных и талых вод.

«Уже сейчас по позитивной реакции жителей России и их готовности участвовать в обустройстве своих городов мы видим, что тема формирования комфортной городской среды является актуальной. Поэтому федеральное финансирование проекта “Городская среда”, несомненно, должно быть продолжено. Об этом мы говорили и на недавних общественных слушаниях в Госдуме. Планируется, что на благоустройство городов в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов будет заложено ежегодно порядка 25 млрд рублей», — подчеркнул Андрей Чернышев.