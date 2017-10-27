Владислава Логинова назначат первым замом главы Красноярска
Глава администрации Советского района уже согласился вступить в должность.
Глава администрации Советского района уже согласился вступить в должность.
Действующего главу Советского района Владислава Логинова назначат первым первым заместителем мэра Красноярска Сергея Еремина. Сам Логинов уже согласился вступить в новую должность. Об этом он сообщил краевым СМИ.
На посту заместителя Логинов будет заниматься вопросами благоустройства и уборки территорий. Здесь кстати окажется опыт, который чиновник получил во время руководства самым большим районом города.
До официального назначения заместителями градоначальника до сих пор являются Андрей Игнатенко и Игорь Титенков. Последний еще руководит департаментом горхозяйства мэрии Красноярска. В связи с кадровыми перестановками чиновник потеряет статус первого зама, но останется руководителем департамента.
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Напомним, Владислав Логинов был соперником Сергея Еремина на выборах главы города. В финальном этапе конкурса чиновник отказался от участия в выборах, выразив поддержку Еремину.