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11:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Владислава Логинова назначат первым замом главы Красноярска

Глава администрации Советского района уже согласился вступить в должность.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Действующего главу Советского района Владислава Логинова назначат первым первым заместителем мэра Красноярска Сергея Еремина. Сам Логинов уже согласился вступить в новую должность. Об этом он сообщил краевым СМИ.

На посту заместителя Логинов будет заниматься вопросами благоустройства и уборки территорий. Здесь кстати окажется опыт, который чиновник получил во время руководства самым большим районом города.

До официального назначения заместителями градоначальника до сих пор являются Андрей Игнатенко и Игорь Титенков. Последний еще руководит департаментом горхозяйства мэрии Красноярска. В связи с кадровыми перестановками чиновник потеряет статус первого зама, но останется руководителем департамента.

О каких-то экстренных увольнениях глава Красноярска пока не говорил, заявив, что «досокращаться можно до того, что работать будет некому». При этом Еремин добавил, что главам районов придется решать много новых задач.

Напомним, Владислав Логинов был соперником Сергея Еремина на выборах главы города. В финальном этапе конкурса чиновник отказался от участия в выборах, выразив поддержку Еремину.

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