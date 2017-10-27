Владислава Логинова назначат первым замом главы Красноярска

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Действующего главу Советского района Владислава Логинова назначат первым первым заместителем мэра Красноярска Сергея Еремина. Сам Логинов уже согласился вступить в новую должность. Об этом он сообщил краевым СМИ.

На посту заместителя Логинов будет заниматься вопросами благоустройства и уборки территорий. Здесь кстати окажется опыт, который чиновник получил во время руководства самым большим районом города.

До официального назначения заместителями градоначальника до сих пор являются Андрей Игнатенко и Игорь Титенков. Последний еще руководит департаментом горхозяйства мэрии Красноярска. В связи с кадровыми перестановками чиновник потеряет статус первого зама, но останется руководителем департамента.

О каких-то экстренных увольнениях глава Красноярска пока не говорил, заявив, что «досокращаться можно до того, что работать будет некому». При этом Еремин добавил, что главам районов придется решать много новых задач.