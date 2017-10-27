Додон обеспокоен румынским гражданством Канду
Глава государства осуждает тот факт, что спикер Андриан Канду имеет румынское гражданство, сообщает NOI.md.
Глава государства осуждает тот факт, что спикер Андриан Канду имеет румынское гражданство, сообщает NOI.md.
По мнению Додона, теперь ясно, почему недавно Канду попросил у румынских властей прощения за «необдуманные» заявления президента.
«Еще один представитель высшего руководства страны, Андриан Канду, признался в том, что он является гражданином Румынии. Теперь стало понятно, почему Канду не так давно извинялся перед Парламентом Румынии — он просил прощения у своего начальства. Я неоднократно говорил и повторю: я не имею ничего против наличия гражданства других стран у граждан, но государственные служащие должны обладать гражданством только одной страны — Республики Молдова, и служить ее интересам», — подчеркнул Додон.
Глава государства вернулся к недавним заявлениям демократов о том, что в будущем парламенте они создадут коалицию со всеми проевропейскими партиями, в том числе унионистскими. По его словам, это свидетельствует о том, что демократы являются «большими государственниками» лишь во время избирательной кампании.
«О чем могут говорить демократы с Бэсеску? О ликвидации нашего государства? Какая у них может быть общая стратегия — как объединить Молдову с Румынией? Я рад, что прозвучало это заявление. Пусть люди знают, кто есть кто», — добавил президент.