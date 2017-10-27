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12:14 (мск), источник: Noi.md

Додон обеспокоен румынским гражданством Канду

Глава государства осуждает тот факт, что спикер Андриан Канду имеет румынское гражданство, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

По мнению Додона, теперь ясно, почему недавно Канду попросил у румынских властей прощения за «необдуманные» заявления президента.

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«Еще один представитель высшего руководства страны, Андриан Канду, признался в том, что он является гражданином Румынии. Теперь стало понятно, почему Канду не так давно извинялся перед Парламентом Румынии — он просил прощения у своего начальства. Я неоднократно говорил и повторю: я не имею ничего против наличия гражданства других стран у граждан, но государственные служащие должны обладать гражданством только одной страны — Республики Молдова, и служить ее интересам», — подчеркнул Додон.

Глава государства вернулся к недавним заявлениям демократов о том, что в будущем парламенте они создадут коалицию со всеми проевропейскими партиями, в том числе унионистскими. По его словам, это свидетельствует о том, что демократы являются «большими государственниками» лишь во время избирательной кампании.

«О чем могут говорить демократы с Бэсеску? О ликвидации нашего государства? Какая у них может быть общая стратегия — как объединить Молдову с Румынией? Я рад, что прозвучало это заявление. Пусть люди знают, кто есть кто», — добавил президент.

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