Ионин слагает мандат депутата свердловского ЗакСо
Депутат свердловского заксобрания Дмитрий Ионин написал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook.
Депутат свердловского заксобрания Дмитрий Ионин написал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook.
Заявление будет рассмотрено, по всей видимости, на ближайшем заседании ЗакСо. Он покидает региональный парламент, чтобы получить мандат федерального парламентария.
Решение о том, что кресло в Госдуме, освобожденное Александром Бурковым, займет Ионин, принял президиум центрального совета «Справедливой России». Место Ионина в ЗакСо перейдет, скорее всего, Геннадию Ушакову. Он баллотировался в региональный парламент в 2016 году в списке Кировской тергруппы.
Отметим, Ушаков был депутатом ЗакСо предыдушего созыва.