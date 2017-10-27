Ионин слагает мандат депутата свердловского ЗакСо

Заявление будет рассмотрено, по всей видимости, на ближайшем заседании ЗакСо. Он покидает региональный парламент, чтобы получить мандат федерального парламентария.

Решение о том, что кресло в Госдуме, освобожденное Александром Бурковым, займет Ионин, принял президиум центрального совета «Справедливой России». Место Ионина в ЗакСо перейдет, скорее всего, Геннадию Ушакову. Он баллотировался в региональный парламент в 2016 году в списке Кировской тергруппы.