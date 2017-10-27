Игорь Сапко утверждён первым заместителем председателя комитета Госдумы

Первым заместителем председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления единогласно избран депутат Игорь Сапко, который отметил, что его выдвижение на этот пост является решением «Единой России», сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Я всегда говорил, что готов работать на любом участке, который поручит мне партия, вне зависимости от должности и профиля комитета. Рад, что кандидатуру единогласным голосованием поддержали и председатель Госдумы Вячеслав Володин, и другие коллеги-депутаты», — отметил Игорь Сапко.