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12:23 (мск), источник: Pro Город Самара

Путин поручил выделить средства для стадиона в Самаре

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». Одно из поручений касается Самары.

Источник: Reuters

Так, правительству РФ было поручено рассмотреть вопрос о возможности выделения начиная с 2019 года средств из федерального бюджета на финансирование затрат на эксплуатацию футбольных стадионов в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Саранске, которые строятся к ЧМ-2018.

При этом субсидии на содержание стадионов предлагается выделить «на условиях создания механизмов их перехода на самоокупаемость». Срок исполнения поручения — 15 мая 2018 года, ответственным назначен председатель правительства Дмитрий Медведев.

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