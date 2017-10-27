Путин поручил выделить средства для стадиона в Самаре

Так, правительству РФ было поручено рассмотреть вопрос о возможности выделения начиная с 2019 года средств из федерального бюджета на финансирование затрат на эксплуатацию футбольных стадионов в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Саранске, которые строятся к ЧМ-2018.