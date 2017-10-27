Сатпаев предложил платить зарплату депутатам виртуальной валютой
Известный политолог считает, что депутаты могут получать виртуальные деньги.
Известный политолог считает, что депутаты могут получать виртуальные деньги.
АСТАНА, 27 окт — Sputnik. По результатам деятельности «слуг народов» казахстанский политолог Досым Сатпаев предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой. Такое необычное предложение возникло у Сатпаева на фоне «новомодного увлечения криптовалютами».
«Можно зарплату нашим чиновникам и депутатам выдать в казахстанской версии “виртуальных денег”. Как говорится, виртуальные деньги за виртуальную работу:-) В свое время президент призывал бороться с “дефекталом”. Пусть назовут ее “антидефекталом”. При этом стоимость этих виртуальных денег ежемесячно будут определять граждане страны по результатам работы “слуг народа” путем
Причем, по его словам, первоначальную стоимость надо начать с прожиточного минимума, который так скрупулезно высчитывают наши чиновники — авось и этот минимум подрастет.