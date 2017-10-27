Сатпаев предложил платить зарплату депутатам виртуальной валютой

АСТАНА, 27 окт — Sputnik. По результатам деятельности «слуг народов» казахстанский политолог Досым Сатпаев предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой. Такое необычное предложение возникло у Сатпаева на фоне «новомодного увлечения криптовалютами».

«Можно зарплату нашим чиновникам и депутатам выдать в казахстанской версии “виртуальных денег”. Как говорится, виртуальные деньги за виртуальную работу:-) В свое время президент призывал бороться с “дефекталом”. Пусть назовут ее “антидефекталом”. При этом стоимость этих виртуальных денег ежемесячно будут определять граждане страны по результатам работы “слуг народа” путем он-лайн голосования», — предлагает политолог (орфография и пунктуация автора сохранены).