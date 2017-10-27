Мэр Еремин выделил на подвиг 10 месяцев

Глава Красноярска Сергей Еремин провел первое совещание с руководителями департаментов, отраслевых управлений, администраций районов. Обращаясь к его участникам, он поставил первоочередные задачи, которые необходимо выполнить до завершения 2017 года и обозначил ключевые этапы деятельности администрации города на предстоящий 2018 год.

«Мы должны завершить все начатые проекты и уже в ноябре приступить к программным мероприятиям на 2018 год. Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Викторович Усс обозначил достаточно жесткие сроки выполнения работ по созданию нового облика Красноярска — 10 месяцев. Особое внимание — проектам благоустройства городских территорий, системе содержания автомобильных дорог и общественных пространств, предстоящим ремонтным работам», — заявил он.

Обозначая новые подходы к работе, глава города акцентировал внимание на приоритетах: командной работе и персональной ответственности за качество реализации проектов руководителей районных администраций, департаментов и отраслевых управлений.

«Главы районов будут принимать решения ключевого цикла, отвечать за качественное содержание территории района. Это не кабинетная работа, а хозяйственный подход, который подразумевает детальное знание своего района. Муниципалитету нужно внедрять новые управленческие решения, в которых ключевым звеном будут районные администрации. Одним из таких решений станет модель, в соответствии с которой каждый метр городской территории будет закреплен за конкретным человеком», — сказал Еремин.

Завершая совещание, мэр подчеркнул, что формируя стратегические планы, очень важно совершить «подвиг» по формированию нового облика Красноярска: «Срок на совершение подвига — 10 месяцев, за это время нужно серьезно повысить качество обслуживания нашего городского пространства».