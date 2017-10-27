Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины начались в Минске

Источник: БЕЛТА

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», — говорится в сообщении.

На прошлой встрече контактной группы, которая прошла в Минске 18 октября, обсуждались нарушения режима прекращения огня. Также спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны к скорейшему разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, как это предусмотрено рамочным решением трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

Велись переговоры и о возможности упрощения процедуры расчетов за воду в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО). Кроме того, экономическая подгруппа продвинулась в дискуссиях о возможности погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги.