Цимбалист признался, что пошел на выборы под влиянием Буркова

Политический деятель сообщил «СуперОмску», что врио губернатора Александр Бурков, назначенный 9 октября, произвел на него положительное влияние, и Цимбалист готов подставить плечо и заняться проблемами города.
«Мое выдвижение связано с тем, что поменялся человек, который руководит областью. Первое впечатление о врио губернатора у меня положительное. Поэтому я готов подставить ему [Александру Буркову] свое плечо. Дальше уже нашему городу некуда падать, надо его
Отметим, что на первый конкурс по выборам мэра Омска, который проходил в апреле, Александр Цимбалист не заявлялся.
Как ранее сообщал «СуперОмск», на настоящий момент в комиссию по выборам мэра документы принесли более 20 соискателей. Прием документов конкурсная комиссия завершит 31 октября.