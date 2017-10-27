Цимбалист признался, что пошел на выборы под влиянием Буркова

«Мое выдвижение связано с тем, что поменялся человек, который руководит областью. Первое впечатление о врио губернатора у меня положительное. Поэтому я готов подставить ему [Александру Буркову] свое плечо. Дальше уже нашему городу некуда падать, надо его как-то поднимать, пока у меня еще на это есть силы. И я готов поработать вместе с исполняющим обязанности губернатора и “вытащить” город», — заявил Александр Цимбалист.