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13:04 (мск), источник: СуперОмск

Цимбалист признался, что пошел на выборы под влиянием Буркова

Экс-спикер Омского городского Совета Александр Цимбалист, заявившийся на конкурс по выборам градоначальника, прокомментировал свои мотивы.

Политический деятель сообщил «СуперОмску», что врио губернатора Александр Бурков, назначенный 9 октября, произвел на него положительное влияние, и Цимбалист готов подставить плечо и заняться проблемами города.

«Мое выдвижение связано с тем, что поменялся человек, который руководит областью. Первое впечатление о врио губернатора у меня положительное. Поэтому я готов подставить ему [Александру Буркову] свое плечо. Дальше уже нашему городу некуда падать, надо его как-то поднимать, пока у меня еще на это есть силы. И я готов поработать вместе с исполняющим обязанности губернатора и “вытащить” город», — заявил Александр Цимбалист.

Отметим, что на первый конкурс по выборам мэра Омска, который проходил в апреле, Александр Цимбалист не заявлялся.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на настоящий момент в комиссию по выборам мэра документы принесли более 20 соискателей. Прием документов конкурсная комиссия завершит 31 октября.

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