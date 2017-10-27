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13:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградский депутат стала первым зампредом комитета по бюджету Госдумы РФ

Волгоградский депутат Ирина Гусева заняла пост первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в приемной депутата, назначение Ирины Гусевой на новый пост произошло 27 октября. За ее кандидатуру проголосовало 403 депутата Госдумы РФ.

Теперь волгоградка будет заниматься межбюджетными отношениями.

Добавим, что Комитет по бюджету и налогам считается одним из самых влиятельных в Госдуме РФ.

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