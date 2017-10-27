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13:27 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Экс-спикер регионального парламента возглавил новосибирских ветеранов

Председателем организации избран Виктор Леонов.

Новым руководителем новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов избран Виктор Леонов. Об этом говорится в сообщении сайта правительства региона о ходе и итогах конференции организации.

Конференция состоялась сегодня. В сообщении говорится, что Виктор Леонов сменил на этом посту Вячеслава Журавлева, который возглавлял ветеранскую организацию с 1996 года. Сегодня, по данным правительства области, в регионе проживает 685 тыс. ветеранов — четверть всего населения.

Виктору Леонову 65 лет. В 1996 году он был назначен вице-губернатором Новосибирской области, а после избрания депутатом регионального парламента, стал его спикером (1998−2005 годы). В 2016−2010 годы господин Леонов работал сенатором от своего региона.

Избрание Виктора Леонова — уже второй случай смены руководителя крупной региональной организации после назначения Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области 6 октября. Ранее председателем совета муниципальных образований был избран Виктор Губер.

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