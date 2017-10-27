Экс-спикер регионального парламента возглавил новосибирских ветеранов
Председателем организации избран Виктор Леонов.
Председателем организации избран Виктор Леонов.
Новым руководителем новосибирской областной общественной организации
Конференция состоялась сегодня. В сообщении говорится, что Виктор Леонов сменил на этом посту Вячеслава Журавлева, который возглавлял ветеранскую организацию с 1996 года. Сегодня, по данным правительства области, в регионе проживает 685 тыс. ветеранов — четверть всего населения.
Виктору Леонову 65 лет. В 1996 году он был назначен
Избрание Виктора Леонова — уже второй случай смены руководителя крупной региональной организации после назначения Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области 6 октября. Ранее председателем совета муниципальных образований был избран Виктор Губер.