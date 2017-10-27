Беларусь будет обсуждать с МВФ темпы повышения тарифов на коммуналку

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Беларусь будет пытаться в переговорах с МВФ договориться о приемлемом для себя уровне и темпах выхода на 100% оплату населением жилищно-коммунальных услуг, заявил журналистам вице-премьер республики Анатолий Калинин.

«С МВФ будем договариваться.

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. Мы будем предлагать те меры, которые обозначил глава государства: постепенно, поэтапно, в первую очередь соблюдая договоренности", — сказал Калинин.

Он уточнил, что Белорусская сторона будет настаивать на том, чтобы выход на 100% уровень оплаты коммунальных тарифов не был обременительным для населения, ни по форме, ни по размерам платежей.

«Чтобы, в то же время, не обременять наших граждан в форме и объемах оплаты», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2018 году тарифы на ЖКУ будут повышены один раз и не более чем на пять долларов. Президент подчеркнул, что платежи за ЖКУ не должны быть неподъемными для граждан.