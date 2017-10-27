Первым замминистра связи Прикамья назначен Игорь Никитин
Губернатор Максим Решетников подписал приказ о назначении Игоря Никитина на должность первого заместителя министра информационного развития и связи Пермского края.
Губернатор Максим Решетников подписал приказ о назначении Игоря Никитина на должность первого заместителя министра информационного развития и связи Пермского края.
Господин Никитин последние семь месяцев занимал пост руководителя КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
Врио руководителя КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» назначен Леонид Громов, ранее занимавший должность руководителя управления развития инфраструктуры многофункциональных центров.