Канду убежден, что отчет «Kroll 2» очистит политический класс

Источник: Noi.md

Демократ сказал, что не только общество находится в ожидании «открытий» второго доклада, но и правительство, а также партнеры по развитию.

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«В дискуссиях, которые я провел с представителями “Kroll” в июле, я просил: “Вы видите, что общество очень ждет, что будет обнародован весь отчет или большая часть информации в отчете. Этого ждет не только общество на уровне граждан, но и учреждения, наши партнеры по развитию; политическому классу также важно узнать, что обнаружили эксперты “Kroll””. На что они ответили, что отчет будет техническим, в нем будет много “чувствительной информации” для следователей, ведущих уголовные дела», — сказал Канду в интервью радиостанции «Свободная Европа».

Политик также сказал, что ожидания по этому отчету связаны с тем, что содержащиеся в отчете данные помогут очистить политический класс, бизнес-среду и банковскую систему.

«Как и в случае первого отчета, хотя первый отчет не был отчетом по расследованию, а, скорее, ознакомительным, мы очень рассчитываем, что отчет “Kroll-2” поможет очистить не только политический класс, но и все, что касается деловой среды и банковской системы. И все замешанные в этом будут привлечены к ответственности», — добавил он.