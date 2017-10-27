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14:07 (мск), источник: Sputnik

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прилетел в Ташкент

Известно, что одной из тем переговоров станет проработка вопросов по предстоящему визиту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который посетит Узбекистан 2—3 ноября и примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прилетел в Ташкент, сообщает МИД Узбекистана.

В узбекской столице Рогозин пробудет всего несколько часов. За это время он намерен провести межправительственные переговоры по поводу сотрудничества Узбекистан и России.

Эксперты предполагают, что также Рогозин обсудит в Ташкенте военно-техническое взаимодействие.

Кроме того, у российской делегации запланирована встреча с Шавкатом Мирзиёевым.

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