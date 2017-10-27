Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прилетел в Ташкент
Известно, что одной из тем переговоров станет проработка вопросов по предстоящему визиту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который посетит Узбекистан
Известно, что одной из тем переговоров станет проработка вопросов по предстоящему визиту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который посетит Узбекистан
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
В узбекской столице Рогозин пробудет всего несколько часов. За это время он намерен провести межправительственные переговоры по поводу сотрудничества Узбекистан и России.
Эксперты предполагают, что также Рогозин обсудит в Ташкенте
Кроме того, у российской делегации запланирована встреча с Шавкатом Мирзиёевым.