Премьер министр РФ утвердил «Росгеологию» исполнителем ликвидации отходов Байкальского ЦБК

Источник: IrkutskMedia.ru

«Росгеология» определено единственным исполнителем осуществляемой правительством Иркутской области закупки работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, — указано в документе.

Данное распоряжение от 25 октября 2017 года.

Напомним, БЦБК закрылся в 2013 году. Сегодня он находится в недвижимом состоянии. Создать государственную управляющую компанию, которая займется решением экологических проблем после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и судьбой имущества закрытого предприятия, предложил 26 июня в Иркутске на выездном заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» при Госдуме РФ глава Байкальска Василий Темгеневский.

Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината планируют переработать в корм для рыб. Компания ARBIOM (США-Франция) проведет исследование отходов производства и древесной биомассы, после чего предоставит коммерческое предложение по строительству завода по переработке шламоотвалов. В настоящее время в рамках БМЭВФ подписано четырехстороннее соглашение между КРИО, Иркутским научным центром СО РАН, Межрегиональным фондом поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии» и компанией ARBIOM (США-Франция).

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. О ходе работ необходимо доложить 1 декабря 2017 года, в последующем предполагаются доклады каждые полгода.

Работы по утилизации отходов БЦБК выполнит АО «Росгеология». Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По его словам, в новом проекте рекультивации учтены все ошибки прошлых вариантов.