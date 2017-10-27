Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Борисов доставил крупную неприятность Первому каналу
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
17:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Премьер министр РФ утвердил «Росгеологию» исполнителем ликвидации отходов Байкальского ЦБК

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев утвердил «Росгеологию» исполнителем по ликвидации отходов Байкальского ЦБК. Предприятие обладают успешным опытом по ликвидации накопленного экологического ущерба в наиболее сложных природно-климатических условиях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

«Росгеология» определено единственным исполнителем осуществляемой правительством Иркутской области закупки работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, — указано в документе.

Данное распоряжение от 25 октября 2017 года.

Напомним, БЦБК закрылся в 2013 году. Сегодня он находится в недвижимом состоянии. Создать государственную управляющую компанию, которая займется решением экологических проблем после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и судьбой имущества закрытого предприятия, предложил 26 июня в Иркутске на выездном заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» при Госдуме РФ глава Байкальска Василий Темгеневский.

Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината планируют переработать в корм для рыб. Компания ARBIOM (США-Франция) проведет исследование отходов производства и древесной биомассы, после чего предоставит коммерческое предложение по строительству завода по переработке шламоотвалов. В настоящее время в рамках БМЭВФ подписано четырехстороннее соглашение между КРИО, Иркутским научным центром СО РАН, Межрегиональным фондом поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии» и компанией ARBIOM (США-Франция).

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. О ходе работ необходимо доложить 1 декабря 2017 года, в последующем предполагаются доклады каждые полгода.

Работы по утилизации отходов БЦБК выполнит АО «Росгеология». Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По его словам, в новом проекте рекультивации учтены все ошибки прошлых вариантов.

Ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области планируют начать в мае 2018 года, отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Евгений Бичинов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Радиоведущая, мама семерых детей и спортсмен: ТОП-10 insta-блогеров Иркутска
Скоро в кино: подборка самых ожидаемых фильмов ноября от ИА IrkutskMedia
Сенат Испании ввел в Каталонии прямое управление
Россия расширила список продэмбарго
СМИ узнали о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Поклонская ответила Собчак по новому референдуму в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь