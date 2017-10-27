Цуканов: Благодаря ЧМ-2018 у Калининградской области есть все условия для привлечения инвесторов

По его словам, сейчас региону необходимо закрепить эти условия, взять всё лучшее, что есть в стране, что уже получили Крым и Дальний Восток. «Надо постараться всё это реализовать, адаптировав к региону. По-другому инвесторы в регион не поедут, кто бы что ни говорил. Доступность к рынкам определяют инвестиции, а так как у нас есть ограничения: транспортные, логистические, таможенные — из-за этого привлечь инвесторов серьёзных крайне сложно», — добавил полпред.