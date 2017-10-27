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14:59 (мск), источник: Клопс.ru

Цуканов: Благодаря ЧМ-2018 у Калининградской области есть все условия для привлечения инвесторов

Благодаря предстоящему ЧМ-2018 Калининград получил все условия для привлечения инвестиций. Об этом в пятницу, 27 октября, заявил полпред президента в СЗФО Николай Цуканов во время пресс-конференции в Доме журналиста в Санкт-Петербурге.

Источник: Клопс.ru

«Это даёт возможность привести социальную и дорожную инфраструктуру, а также аэропорт в порядок», — заявил Цуканов.

По его словам, сейчас региону необходимо закрепить эти условия, взять всё лучшее, что есть в стране, что уже получили Крым и Дальний Восток. «Надо постараться всё это реализовать, адаптировав к региону. По-другому инвесторы в регион не поедут, кто бы что ни говорил. Доступность к рынкам определяют инвестиции, а так как у нас есть ограничения: транспортные, логистические, таможенные — из-за этого привлечь инвесторов серьёзных крайне сложно», — добавил полпред.

Как заявил на днях глава министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Дмитрий Кусков, сохранение уровня роста инвестиционной привлекательности Калининградской области — одна из важнейших задач, стоящих перед региональным правительством.

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