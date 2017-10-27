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15:28 (мск), источник: Om1.ru

Зуга не собирается идти в мэры Омска

Глава омского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления соберется в градоначальники, если вернут прямые выборы.

Сегодня, 27 октября, председатель омского отделения Всероссийского совета местного самоуправления, глава «Нефтехимпроекта» Игорь Зуга прокомментировал свое участие в выборах мэра Омска.

Занявший второе место по результатам опроса, организованного ВСМС, среди предполагаемых кандидатов в мэры с результатом в 21,2 процента, политик настроен категорически.

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Он не пойдет на выборы в ноябре. Зуга заявил, что принесет документы только в случае возврата прямых выборов.

Игорь Зуга, председатель омского отделения Всероссийского совета местного самоуправления:

— Даже не собираюсь нести документы на пост мэра Омска. Если вернут открытые выборы мэра, я обещаю всем гражданам города, я обязательно приму участие. Заявляю об этом публично.

Отметим, что Игорь Зуга был депутатом Горсовета с 2002 по 2007 году, работал парламентарием Заксобрания с 2007 по 2012 годы.

С 2012 до сентября 2015 года политик был сенатором от Омской области.

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