Победитель «народных» выборов мэра Омска коммунист Жарков надеется на возврат прямых выборов
Представитель КПРФ считает, что правительство России прислушается к мнению большинства.
Представитель КПРФ считает, что правительство России прислушается к мнению большинства.
Сегодня, 27 октября, были озвучены результаты опроса, организованного омским отделением Всероссийского совета местного самоуправления, о предпочтениях в отношении мэра Омска.
Исследование провел «ГЭПИЦентр-2» Вадима Дрягина, а результаты опубликовал фонд «Духовное наследие»
Победителем опроса стал коммунист Виктор Жарков с результатом в 21,2 процента. Бывший депутат Заксобрания напомнил присутствующим, что его «завернули» в апреле нынешнего года
Жарков высказал омичам благодарность за доверие. И добавил, что не теряет надежды вернуть прямые выборы.
Виктор Жарков, бывший кандидат в мэры Омска от КПРФ:
— Я был депутатом Заксобрания, когда были отменены прямые выборы города в 2015 году. Прошедшие выборы градоначальника показали: это квазивыборы. Уже многие оппозиционные партии поддержали возврат системы народного голосования. Надеюсь, придет и осознание «Единой России» и правительства.
Отметим, что Виктору Жаркову удалось отстоять в суде право не предоставлять программы развития города. А вот медсправку и документ об отсутствии судимости принести кандидатам в градоначальники придется.