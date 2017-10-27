Победитель «народных» выборов мэра Омска коммунист Жарков надеется на возврат прямых выборов

Сегодня, 27 октября, были озвучены результаты опроса, организованного омским отделением Всероссийского совета местного самоуправления, о предпочтениях в отношении мэра Омска.

Исследование провел «ГЭПИЦентр-2» Вадима Дрягина, а результаты опубликовал фонд «Духовное наследие» экс-губернатора Леонида Полежаева.

Победителем опроса стал коммунист Виктор Жарков с результатом в 21,2 процента. Бывший депутат Заксобрания напомнил присутствующим, что его «завернули» в апреле нынешнего года из-за отсутствия медсправки, программ развития города и справки о несудимости.

Жарков высказал омичам благодарность за доверие. И добавил, что не теряет надежды вернуть прямые выборы.

Виктор Жарков, бывший кандидат в мэры Омска от КПРФ:

— Я был депутатом Заксобрания, когда были отменены прямые выборы города в 2015 году. Прошедшие выборы градоначальника показали: это квазивыборы. Уже многие оппозиционные партии поддержали возврат системы народного голосования. Надеюсь, придет и осознание «Единой России» и правительства.