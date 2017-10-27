Константинов о Чийгозе и Умерове: влияние в Крыму у них никакое
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Лидеры запрещенной и признанной экстремистской в России организации «Меджлис
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Лидеры запрещенной и признанной экстремистской в России организации «Меджлис
Ранее Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились в Турцию. Позже Умеров на
«Поддерживаю решение главы государства. Он как всегда поступил очень мудро, теперь они уже не стали мучениками, а стали осужденными людьми, теми, кого освободили по амнистии. Будут искать себе счастье в Турции, возможно, на Украине. Влияние у них на ситуацию в Крыму никакое», — сказал Владимир Константинов.
Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам
*Запрещенная в России экстремистская организация.