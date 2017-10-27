Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Вера Брежнева сделала операцию в детстве после неудачной драки
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:13 (мск), источник: РИА Крым

Константинов о Чийгозе и Умерове: влияние в Крыму у них никакое

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Лидеры запрещенной и признанной экстремистской в России организации «Меджлис крымско-татарского народа"* Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров не имеют более никакого влияния на ситуацию в Республике. Об этом на пресс-конференции заявил спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Ранее Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились в Турцию. Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым.

Читайте также
Лидеров «Меджлиса"* помиловали по просьбе крымского муфтия

«Поддерживаю решение главы государства. Он как всегда поступил очень мудро, теперь они уже не стали мучениками, а стали осужденными людьми, теми, кого освободили по амнистии. Будут искать себе счастье в Турции, возможно, на Украине. Влияние у них на ситуацию в Крыму никакое», — сказал Владимир Константинов.

Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто, почем и зачем покупает квартиры в Симферополе
В Керченском проливе ожидается шторм
Россия расширила список продэмбарго
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Центробанк снизил ключевую ставку
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Суд отправил директора РАМТ под домашний арест
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь