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15:28 (мск), источник: Новости Воронежа

Мэр Воронежа: Важно гнаться не за метражом, а создавать комфортную для проживания среду

В Воронеже состоялся проводимый региональным правительством, Союзом строителей и Торгово-промышленной палатой ежегодный форум «Строительство. ЖКХ». Его участниками стали представители 77 регионов России и Белоруссии.

Источник: мэрия Воронежа

Мэр Воронежа Александр Гусев выступил на одной из сессий форума. По словам градоначальника, в столице Черноземья ввели 1 млн квадратных метров жилья.

«Одна из стоящих перед нами задач — поддерживать эти темпы ближайшие семь-десять лет, — рассказал Александр Гусев. — Мы будем застраивать не только новые территории, но и развивать те участки, где уже есть жилая застройка. То есть на смену старым и ветхим домам придут комфортабельные новостройки».

Александр Гусев подчеркнул, что на сегодняшний день важно гнаться не за метражом, а создавать для проживания комфортную среду.

Кроме того, мэр обозначил другую задачу — создание обводного транспортного кольца. Оно позволит разгрузить центр города от транзитного транспорта.

Александр Гусев особо отметил, что важно не строительство объектов как таковое, а ещё и рост благосостояния города в целом.

«Если не будет экономического роста, нам сложно будет добиться поставленных целей», — констатировал мэр.

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