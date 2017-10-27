Мэр Воронежа: Важно гнаться не за метражом, а создавать комфортную для проживания среду

Источник: мэрия Воронежа

Мэр Воронежа Александр Гусев выступил на одной из сессий форума. По словам градоначальника, в столице Черноземья ввели 1 млн квадратных метров жилья.

«Одна из стоящих перед нами задач — поддерживать эти темпы ближайшие семь-десять лет, — рассказал Александр Гусев. — Мы будем застраивать не только новые территории, но и развивать те участки, где уже есть жилая застройка. То есть на смену старым и ветхим домам придут комфортабельные новостройки».

Александр Гусев подчеркнул, что на сегодняшний день важно гнаться не за метражом, а создавать для проживания комфортную среду.

Кроме того, мэр обозначил другую задачу — создание обводного транспортного кольца. Оно позволит разгрузить центр города от транзитного транспорта.

Александр Гусев особо отметил, что важно не строительство объектов как таковое, а ещё и рост благосостояния города в целом.