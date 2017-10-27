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15:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Все стороны переговоров по Сирии прибудут в Астану

В «Астане-7» примут участие все заявленные стороны.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Казахстана обнародовало список участников предстоящих переговоров по Сирии, которые пройдут в конце октября в Астане.

«Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах в Астане 30—31 октября», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

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Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей представители ООН, США и Иордании.

За день до начала мероприятия представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 31 октября.

Предстоящая встреча нацелена на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также наращивание усилий в рамках дальнейшей стабилизации обстановки в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса, заключили в МИД Казахстана.

В Астане уже состоялись шесть встреч по урегулированию конфликта в Сирии. Главным результатом переговоров стало объявление о создании четырех зон деэскалации в ряде регионов Сирии.

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