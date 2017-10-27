Все стороны переговоров по Сирии прибудут в Астану
В «Астане-7» примут участие все заявленные стороны.
В «Астане-7» примут участие все заявленные стороны.
АСТАНА, 27 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Казахстана обнародовало список участников предстоящих переговоров по Сирии, которые пройдут в конце октября в Астане.
«Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах в Астане
Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей представители ООН, США и Иордании.
За день до начала мероприятия представители
Предстоящая встреча нацелена на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также наращивание усилий в рамках дальнейшей стабилизации обстановки в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса, заключили в МИД Казахстана.
В Астане уже состоялись шесть встреч по урегулированию конфликта в Сирии. Главным результатом переговоров стало объявление о создании четырех зон деэскалации в ряде регионов Сирии.