Собчак в Екатеринбурге: в Крыму нужен новый референдум

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент «УралПолит.Ru», у претендентки на президентский пост спросили, отказалась ли она от Крыма ради мира с Украиной.

«В Крыму живут русские люди, а не субъект геополитики. Я вижу выход из этой кризисной ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения, с разными вариантами. Когда пройдет обширная агитация и наблюдатели — это одна из возможных точек компромисса. Нужна и компенсация за грубейшие нарушения международных договоров», — отметила Ксения Собчак.

Она также подчеркнула, что не будет агитировать в Крыму.