Собчак в Екатеринбурге: в Крыму нужен новый референдум
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября, УралПолит.Ru. Ксения Собчак в Екатеринбурге вновь ответила на вопрос, касающийся территориальной принадлежности Крыма.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября, УралПолит.Ru. Ксения Собчак в Екатеринбурге вновь ответила на вопрос, касающийся территориальной принадлежности Крыма.
Как передает корреспондент «УралПолит.Ru», у претендентки на президентский пост спросили, отказалась ли она от Крыма ради мира с Украиной.
«В Крыму живут русские люди, а не субъект геополитики. Я вижу выход из этой кризисной ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения, с разными вариантами. Когда пройдет обширная агитация и наблюдатели — это одна из возможных точек компромисса. Нужна и компенсация за грубейшие нарушения международных договоров», — отметила Ксения Собчак.
Она также подчеркнула, что не будет агитировать в Крыму.
«УралПолит.Ru» напоминает, что ранее Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине.