Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
15:48 (мск), источник: УралПолит.ру

Собчак в Екатеринбурге: в Крыму нужен новый референдум

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября, УралПолит.Ru. Ксения Собчак в Екатеринбурге вновь ответила на вопрос, касающийся территориальной принадлежности Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент «УралПолит.Ru», у претендентки на президентский пост спросили, отказалась ли она от Крыма ради мира с Украиной.

«В Крыму живут русские люди, а не субъект геополитики. Я вижу выход из этой кризисной ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения, с разными вариантами. Когда пройдет обширная агитация и наблюдатели — это одна из возможных точек компромисса. Нужна и компенсация за грубейшие нарушения международных договоров», — отметила Ксения Собчак.

Она также подчеркнула, что не будет агитировать в Крыму.

«УралПолит.Ru» напоминает, что ранее Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди
Парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании
Россия расширила список продэмбарго
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Собчак предложила провести новый референдум в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь