Илью Баринова назначили вице-премьером по социальным вопросам
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил Илью Баринова заместителем председателя правительства. Об этом сообщает
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил Илью Баринова заместителем председателя правительства. Об этом сообщает
Сферой компетенции Ильи Баринова, говорится на сайте правительства, остается социальный блок: образование, здравоохранение, социальная политика и защита прав детей.
Перед Бариновым поставили задачу продолжить работу по совершенствованию сетевого взаимодействия образовательных услуг и оказанию помощи населению, которое находится в трудной жизненной ситуации.