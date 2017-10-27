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16:21 (мск), источник: Новый Калининград

Илью Баринова назначили вице-премьером по социальным вопросам

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил Илью Баринова заместителем председателя правительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Новый Калининград

Сферой компетенции Ильи Баринова, говорится на сайте правительства, остается социальный блок: образование, здравоохранение, социальная политика и защита прав детей.

Перед Бариновым поставили задачу продолжить работу по совершенствованию сетевого взаимодействия образовательных услуг и оказанию помощи населению, которое находится в трудной жизненной ситуации.

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