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16:05 (мск), источник: Nakanune.ru

Собчак пока не определилась с главой своего предвыборного штаба в Екатеринбурге

Известная телеведущая Ксения Собчак, которая собирается принять участие в выборах президента России в 2018 году, пока не определилась с главой своего предвыборного штаба в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

Такое заявление она сделала на сегодняшней встрече со своими сторонниками в уральской столице, передает корреспондент Накануне.RU.

«Мы сегодня проведем ряд встреч и переговоров по поводу того, кто будет заниматься екатеринбургским штабом», — пояснила Собчак.

Также телеведущая опровергла слухи о том, что штаб в Екатеринбурге возглавит шеф-редактор местного информационного агентства Znak.com Оксана Панова.

«Такими информационными вбросами, кроме как вреда, причинить ничего нельзя. Мы еще ни о чем не говорили, ничего не было, а уже вокруг идет такой хайп. Екатеринбургский штаб будет важным для меня. Я постараюсь, чтобы там были профессиональные люди», — отметила Ксения Собчак.

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