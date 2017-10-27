Собчак пока не определилась с главой своего предвыборного штаба в Екатеринбурге

Такое заявление она сделала на сегодняшней встрече со своими сторонниками в уральской столице, передает корреспондент Накануне.RU.
«Мы сегодня проведем ряд встреч и переговоров по поводу того, кто будет заниматься екатеринбургским штабом», — пояснила Собчак.
Также телеведущая опровергла слухи о том, что штаб в Екатеринбурге возглавит шеф-редактор местного информационного агентства Znak.com Оксана Панова.
«Такими информационными вбросами, кроме как вреда, причинить ничего нельзя. Мы еще ни о чем не говорили, ничего не было, а уже вокруг идет такой хайп. Екатеринбургский штаб будет важным для меня. Я постараюсь, чтобы там были профессиональные люди», — отметила Ксения Собчак.