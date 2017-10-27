Собчак заявила о необходимости нового референдума в Крыму
По ее мнению, референдум, который «подразумевает разные точки зрения» станет выходом из кризисной ситуации.
По ее мнению, референдум, который «подразумевает разные точки зрения» станет выходом из кризисной ситуации.
Екатеринбург. 27 октября.
«Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много. (…) Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей», — заявила Собчак на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге в пятницу.
«Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — сказала она.
Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.
Ранее Собчак заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права.
Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.
Ранее журналистка Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.
По словам Собчак, ее кандидатуру поддержат те россияне, которые при наличии в бюллетене возможности голосовать «против всех» выбрали бы именно эту графу. «Я хочу представлять всех тех, кто не согласен с тем, что происходит в стране. Вам не надо разделять лично мои ценности, вам не надо, чтобы вам нравилась лично Ксения Собчак. На сегодня у нас нет строки “Против всех”, которая, на мой взгляд, является отражением того, за что выступает огромное количество людей», — сказала она в эфире т.
Собчак также заявила, что сказала действующему президенту РФ Владимиру Путину о намерении принять участие в выборах, когда брала у него интервью для фильма о своем отце Анатолии Собчаке. По ее словам, глава государства ответил, что «каждый человек вправе принимать решения и должен нести за них ответственность».
Журналистка также добавила, что советовалась с оппозиционером Алексеем Навальным по поводу своего выдвижения и ожидает от него поддержки.
Выборы президента, намеченные на март 2018 года, будут назначены в декабре этого года. В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента РФ не проводится. Путин еще не объявил, собирается ли он выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.