Собчак заявила о необходимости нового референдума в Крыму

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Екатеринбург. 27 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, полагает, что в Крыму должен пройти новый независимый референдум.

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«Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много. (…) Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей», — заявила Собчак на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге в пятницу.

«Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — сказала она.

Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.

Ранее Собчак заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права.

Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.

Ранее журналистка Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.

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По словам Собчак, ее кандидатуру поддержат те россияне, которые при наличии в бюллетене возможности голосовать «против всех» выбрали бы именно эту графу. «Я хочу представлять всех тех, кто не согласен с тем, что происходит в стране. Вам не надо разделять лично мои ценности, вам не надо, чтобы вам нравилась лично Ксения Собчак. На сегодня у нас нет строки “Против всех”, которая, на мой взгляд, является отражением того, за что выступает огромное количество людей», — сказала она в эфире т.

Собчак также заявила, что сказала действующему президенту РФ Владимиру Путину о намерении принять участие в выборах, когда брала у него интервью для фильма о своем отце Анатолии Собчаке. По ее словам, глава государства ответил, что «каждый человек вправе принимать решения и должен нести за них ответственность».

Журналистка также добавила, что советовалась с оппозиционером Алексеем Навальным по поводу своего выдвижения и ожидает от него поддержки.