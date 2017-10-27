Врио губернатора Омской области взялся за мусор

Источник: РИА "Новости"

Глава региона Александр Бурков требует от отраслевых ведомств контроля за тем, чтобы наведение порядка в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами не обернулось непомерными тарифами для жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня руководитель региона разбирался в том, как организована работа по перестройке системы обращения с отходами. В совещании принимали участие члены регионального Правительства. Омская область, как и другие регионы страны, готовится перейти к новому порядку в сфере обращения твердых коммунальных отходов (ТКО), установленному федеральным законодательством.