Врио губернатора Омской области взялся за мусор
Александр Бурков требует учитывать интересы общества при перестройке системы обращения с отходами.
Александр Бурков требует учитывать интересы общества при перестройке системы обращения с отходами.
Глава региона Александр Бурков требует от отраслевых ведомств контроля за тем, чтобы наведение порядка в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами не обернулось непомерными тарифами для жителей. Об этом сообщает
Сегодня руководитель региона разбирался в том, как организована работа по перестройке системы обращения с отходами. В совещании принимали участие члены регионального Правительства. Омская область, как и другие регионы страны, готовится перейти к новому порядку в сфере обращения твердых коммунальных отходов (ТКО), установленному федеральным законодательством.
Несмотря на то, что действие нового закона начнется с отсрочкой на два года — только в 2019-м, Омский регион взял на себя дополнительные обязательства по решению проблемы мусора. В сентябре 2016 года утвердили территориальную схему обращения с отходами. Определены участки для накопления и переработки мусора. С учетом поступающих предложений на местах ведётся доработка схемы. Корректировку документа предполагается завершить к 1 декабря.