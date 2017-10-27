Светлану Трусенёву утвердили в должности министра образования Калининградской области
Светлану Трусенёву утвердили в должности министра образования Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правительстве региона.
Светлану Трусенёву утвердили в должности министра образования Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правительстве региона.
Трусенёва руководила региональным минобром с 2013 года. До этого она занимала должность заместителя министра образования Калининградской области и работала в мэрии Калининграда.