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16:47 (мск), источник: Клопс.ru

Светлану Трусенёву утвердили в должности министра образования Калининградской области

Светлану Трусенёву утвердили в должности министра образования Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правительстве региона.

Источник: Клопс.ru

Трусенёва руководила региональным минобром с 2013 года. До этого она занимала должность заместителя министра образования Калининградской области и работала в мэрии Калининграда.

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