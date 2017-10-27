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16:46 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов назначил министра здравоохранения Калининградской области

Александра Кравченко утвердили в должности министра здравоохранения Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правительстве региона.

Источник: Клопс.ru

Кравченко занимал пост врио министра здравоохранения с марта 2017 года. Ранее он работал главврачом регионального Онкологического центра.

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