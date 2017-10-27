Алиханов назначил министра здравоохранения Калининградской области
Александра Кравченко утвердили в должности министра здравоохранения Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правительстве региона.
Александра Кравченко утвердили в должности министра здравоохранения Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правительстве региона.
Кравченко занимал пост врио министра здравоохранения с марта 2017 года. Ранее он работал главврачом регионального Онкологического центра.