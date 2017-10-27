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17:24 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская ответила Собчак по новому референдуму в Крыму словами Путина

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская ответила на предложение Ксении Собчак провести в Крыму повторный референдум словами президента РФ Владимира Путина о том, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается.

Источник: РИА Новости

Ранее Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России, предложила провести в Крыму новый референдум. Собчак, которая позиционирует себя как кандидат «против всех», ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак о принадлежности Крыма неправильны «по сути и по форме» и принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России.

Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка.
Наталья Поклонская

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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