Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Вера Брежнева сделала операцию в детстве после неудачной драки
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
16:37 (мск), источник: РБК

Парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании

Большинство принявших участие в голосовании депутатов выступили за объявление независимости. «Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона», — говорится в резолюции.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Парламент Каталонии принял резолюции о провозглашении независимости от Испании. Перед началом тайного голосования депутаты от лояльных Мадриду партий и объединений покинули зал заседаний.

Читайте также
В Каталонии отказались признать решение Мадрида о приостановке автономии

В ходе голосования все оставшиеся в зале депутаты по очереди выходили к избирательной урне и отдавали свои бюллетени. Последней бюллетень опустила глава парламента Карме Форкаделл.

После подсчета голосов выяснилось, что «за» провозглашение Каталонии независимой проголосовало 70 депутатов, против — 10, воздержались — 2. Всего в составе парламента региона 135 депутатов.

В текст резолюции, внесенной в парламент Каталонии депутатами партии Candidatura d'Unitat Popular (CUP), входит декларация независимости, которая была подписана президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном 10 октября, но так и не вступившая в силу.

«Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона», — говорится в резолюции, зачитанной спикером парламента перед началом голосования.

Ожидается, что в пятницу, 27 октября, в сенате Испании состоится голосование по вопросу введения прямого управления в каталонской автономии.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Россия расширила список продэмбарго
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Собчак предложила провести новый референдум в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь